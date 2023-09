Mulher é atacada por pitbull em parque na Zona Sul do Rio

Uma mulher teve a perna ferida após ser mordida por um pitbull na Lagoa, Zona Sul do Rio, na terça-feira (19). Adriana Figueira estava passeando com um cachorro no ParCão quando foi atacada pelo animal.

Ela estava deixando o local quando o pitbull, que estava sem focinheira, conseguiu se soltar da coleira que o passeador estava segurando.

De acordo com a declaração de Adriana, o animal tentou morder primeiro o cachorro que estava sob seus cuidados, que era de menor porte e pertence ao patrão dela. Para protegê-lo, a moça pegou o cão no colo e acabou tendo a perna mordida.

O responsável pelo animal teria deixado o local sem prestar socorro, conforme informações dadas pela vítima. Ele estava com um outro pitbull, também sem focinheira.



Uma lei estadual prevê o uso do acessório em animais considerados agressivos, como pitbulls.

O descumprimento da norma pode acarretar em multa. A vítima precisou de atendimentos médicos depois de ser mordida, levou pontos no ferimento e agora faz o acompanhamento com vacinas e antibióticos.