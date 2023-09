Menino de 9 anos desaparece após sair da escola em Maricá

Familiares buscam informações sobre o paradeiro de Lucesio Danyel, de 9 anos, que desapareceu após sair da escola, na última terça-feira (19), no bairro Itaipuaçu, em Maricá, na região Metropolitana do Rio. O menino foi visto pela última vez dentro de um ônibus.

O menino, que mora com o pai e a madrasta, havia ido naquele dia à Festa Literária com a escola, em Maricá. No fim do turno, quando foi liberado da escola, ele saiu e embarcou em um ônibus. Segundo Keley, a madrasta de Lucesio, o menino estava junto de um adolescente, que aparentava ter entre 17-18 anos, no qual a família não reconhece. Em seguida, Danyel não foi mais visto.

Menino desapareceu após sair da escola, em Maricá | Foto: Arquivo pessoal

Leia também:

➢ Sapato de menina de 7 anos é atingido por disparo no Rio

➢ Júri popular de acusado de feminicídio em shopping de Niterói acontece nesta quinta

No dia do desaparecimento, o menor usava o uniforme da escola, uma mochila preta e um tênis preto e branco. Caso tenha visto Lucesio Danyel, as informações podem ser reportadas aos números (21) 99475-5337 (Kelen, madrasta) ou (21) 96906-0056.



O caso foi registrado na 82ª DP (Maricá).