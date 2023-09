Fisiculturista morre um mês após descobrir câncer no mediastino

Um fisiculturista de 25 anos morreu após pouco mais de um mês em tratamento de um câncer no mediastino, uma área que fica entre os pulmões. João Vitor Neves Machado de Queiroz vivia em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, e era profissional de fisiculturismo há seis anos.

Segundo a família, João Vitor havia descoberto o tumor no dia 15 de agosto deste ano, e deu início ao tratamento imediatamente. No entanto, o jovem não resistiu, e faleceu na última terça-feira (19). O sepultamento aconteceu nesta quarta (20), no Cemitério Municipal São Luiz, em Criciúma, e reuniu amigos, familiares e colegas de trabalho do atleta.

De acordo com a assessoria esportiva de João Vitor, ele já havia conquistado campeonatos em Novo Hamburgo (RS) e Balneário Camboriú (SC), e participaria de uma nova competição em 2024.

Em nota enviada ao G1 SC, a equipe da Semideus Farma, a qual o jovem fazia parte, descreveu a personalidade do atleta. "João era uma atleta muito querido pela equipe toda. Era uma menino muito íntegro e amável", escreveu.

Já o treinador de João Vitor, Dudo Vassoler, compartilhou nas redes sociais as qualidades do amigo para além da profissão, e disse se sentir privilegiado por ter conhecido João.

"Me sinto privilegiado de poder ter compartilhado contigo momentos incríveis. Você é um menino de ouro, coração gigante e de uma pureza e bondade sem tamanho", disse Dudo.