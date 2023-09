Baleia-jubarte é encontrada morta em praia de Guaxindiba

Uma baleia-jubarte foi encontrada encalhada e morta na praia de Guaxindiba, em São Francisco de Itabapoana, no interior do estado do Rio, na noite da última quarta-feira (20). Desde então, a equipe do Instituto BW e o Grupo de Estudos de Mamíferos Marinhos da Região dos Lagos (GEMMLagos), com apoio da Secretaria de Meio Ambiente, Guarda Ambiental Marítima de São Francisco de Itabapoana tem monitorado o animal.



A baleia em questão, é um macho adulto de 14,80 metros e aproximadamente 47 toneladas. De acordo com a médica veterinária do instituto BW Paula Baldassin, o animal vai passar por um exame necroscópico, essencial para identificar o que levou o animal a óbito. Apesar do animal estar em estado avançado de decomposição, é possível coletar informações importantes.

Macho adulto da espécie jubarte foi encontrado na noite da última quarta-feira (20) | Foto: Reprodução

Agentes realizaram a coleta de material para necropsia | Foto: Reprodução

Nas últimas semanas, três filhotes de baleia-jubarte foram encontrados na costa das praias da Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. De acordo com informações do Instituto BW, as baleias-jubarte realizam extensas migrações anuais entre áreas de alimentação nos polos. A migração ocorre entre maio a novembro, com picos nos meses de junho, julho e agosto, quando elas passam bem próximas às costas.