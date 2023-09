Três filhotes de baleia são encontrados mortos em praias da Região dos Lagos

Um filhote de baleia jubarte de 4,5 metros de comprimento e 1,3 toneladas foi encontrado morto na última quarta-feira (13), em uma praia de Búzios, na Região dos Lagos. O macho, que ainda estava com o cordão umbilical, foi o primeiro dos três animais mortos que foram encontrados num intervalo de cinco dias. Outras duas baleias apareceram mortas: uma fêmea em Arraial do Cabo no sábado (16) e um macho em Cabo Frio no domingo (17).

Os três animais passaram por perícia para identificar a causa das mortes. A investigação é para apontar se foi provocada por alguma patologia ou vírus. Entretanto, a principal hipótese é de que tenha sido por causa natural.

Com tamanhos que variam de 4,15 a 4,5 metros, os três animais mortos em sequência eram filhotes e nasceram em águas brasileiras. O cordão umbilical da baleia de Búzios indicava que ela tinha nascido um ou dois dias antes. Já nos casos de Arraial do Cabo (Praia Grande) e Cabo Frio (Praia do Foguete), o tamanho dos mamíferos indicava que tinham no máximo um mês de vida.