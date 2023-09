Filhote de jubarte é encontrado morto e encalhado em Búzios

Um filhote de baleia jubarte foi encontrado morto e encalhado na Praia do Canto, em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos, na última quinta-feira (14). O animal apresentava diversas perfurações. Testemunhas desconfiam que as perfurações possam ter sido causadas por arpões (instrumento de pesca munido com ponta de farpada e afiada).

Segundo o secretário do Ambiente e Urbanismo de Búzios, Evanildo Nascimento, o animal já chegou morto na praia. A equipe de resgate responsável recuperou a carcaça do animal e contactou os institutos de pesquisa. Nesta sexta-feira (15), será realizada uma necropsia para investigar as circunstâncias e possíveis causas da morte.

Ainda conforme o secretário, as perfurações no corpo do animal não parecem estar relacionadas às perfurações por arpões. Em vez disso, ele esclarece que as perfurações podem ter sido causadas por humanos ‘curiosos’ que encontraram e se aproximaram da carcaça do filhote, enquanto estava boiando em alto mar.



A região de Búzios está sujeita à influência das correntes marítimas das águas quentes da corrente brasileira, ao nordeste, e das águas mais frias da corrente das Malvinas, ao sul. A área tem recebido frequentemente animais de diversas origens já sem vida.

“Por isto, estamos investigando cientificamente as situações destes bichos que chegam mortos”, afirmou o secretário. O objetivo das investigações é compreender melhor e preservar o ecossistema marinho.