Campo de São Bento comemora 115 anos nesta sexta-feira (22)

Patrimônio dos niteroienses, o Campo de São Bento completa 115 anos nesta sexta-feira (22). Para comemorar o aniversário da área de lazer mais popular da cidade, estão programadas diversas atividades especiais no parque, que se estenderão pelo fim de semana.

A secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, enfatiza que o Campo de São Bento é um parque especial para a cidade e que faz parte da memória afetiva dos niteroienses.

“Não tem niteroiense que não conheça o Campo de São Bento. Todo mundo que é daqui tem uma história para contar que se passa nesse espaço. A gente segue trabalhando para deixar o Campo cada vez melhor para a população. Temos muito o que comemorar”, destacou Dayse Monassa.

A comemoração começa com a apresentação do projeto Aprendiz Musical nesta sexta-feira (22), a partir das 17h30. O projeto também se apresentará no sábado (23), às 10h, no Coreto, e às 16h30, no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno. Considerado um dos maiores programas de desenvolvimento social através da arte no país, o Aprendiz atende 2,1 mil jovens em Niterói que têm aulas gratuitas de iniciação musical, prática de instrumentos de cordas, sopros e percussão, e canto e coral.

Outra atração será o plantio de mudas de diversas espécies no Campo de São Bento. Em busca de mais diversidades frutíferas no local, serão plantadas mudas de pitomba, longana, goiabeira, carambola, grumixama e sapoti. Serão distribuídas ainda cerca de 50 mudas de areca.

Sobre o Campo – O nome oficial do Campo de São Bento é Parque Prefeito Ferraz. A área integrava um imenso território que, em meados do século XVII, pertenceu aos monges beneditinos. Em 1908, foi finalmente urbanizado segundo projeto do engenheiro paisagista belga Arséne Puttemans. Em 2020, o Campo passou por intervenções de paisagismo seguindo o projeto original.

Principal jardim público de Niterói, com cerca de 36 mil metros quadrados, o espaço está no coração do bairro de Icaraí, na zona sul da cidade. O Campo abriga um pequeno parque de diversões e, nos finais de semana, uma grande feira de artesanato. Nele, funcionam o Grupo Escolar Joaquim Távora, o Centro Cultural Paschoal Carlos Magno e o Jardim de Infância Júlia Cortines. O espaço oferece inúmeras atrações como retreta, encontros do Clube do Curió, exposições, lançamentos de livros, shows, cursos e apresentação de filmes e vídeos.