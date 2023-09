Na UTI, baixista Mingau desperta e abre os olhos

O baixista Rinaldo Amaral, o Mingau, da banda Ultraje a Rigor, baleado na cabeça no início deste mês em Paraty, despertou e abriu os olhos, de acordo com o boletim médico do Hospital São Luiz, divulgado nesta quarta-feira (20).

“O paciente Rinaldo Amaral segue internado em Unidade de Terapia Intensiva, tendo apresentado nesta quarta-feira (20/9), um despertar com abertura dos olhos. O paciente está sem sedação e em processo de ‘desmame’ da ventilação mecânica. O quadro é considerado estável”, diz o comunicado da unidade.

O músico está internado desde o último dia 3, quando foi baleado na cabeça. Na ocasião, o carro que o baixista dirigia foi alvo de criminosos. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.



No dia 6 deste mês, a Justiça decretou a prisão de quatro suspeitos de terem cometido o crime. Entretanto, somente um deles foi localizado e preso. Os outros três seguem foragidos.