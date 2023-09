Estudante de direito morre após se engasgar com lanche

Jeniffer estava com casamento marcada para agosto de 2024 - Foto: Divulgação/ Redes Sociais

Jeniffer estava com casamento marcada para agosto de 2024 - Foto: Divulgação/ Redes Sociais

Uma jovem de 19 anos morreu após se engasgar com um lanche e sofrer uma parada cardíaca, na última segunda-feira (18). Jeniffer da Silva Moreira morava em Alta Floresta, um município localizado a 800 km de Cuiabá, no Mato Grosso, e estava no segundo semestre da faculdade de Direito.

No domingo (17), noite do incidente, Jennifer e a família, haviam saído da igreja, e decidido passar em uma lanchonete para comprar um sanduíche tradicional do Mato Grosso, conhecido como "baguncinha". A família decidiu, então, levar o lanche para comer em casa, que foi onde o engasgo aconteceu.

Sanduíche tradicional do Mato Grosso, conhecido como "baguncinha" | Foto: Divulgação

Leia mais:

Menina desaparece na Baixada Fluminense

Raça Negra, Seu Jorge e João Gomes! Veja as atrações do São Gonçalo Fest

“Quando a Jeniffer foi comer, começou a engasgar. A mãe dela logo percebeu e fez os primeiros socorros, mas quanto mais ela tentava respirar, acredito que ela entalava mais ainda. Tampou todas as vias respiratórias dela”, disse o noivo da jovem, Victor Farias, de 23 anos, em entrevista ao G1.

Ele revelou ainda que foram cerca de oito minutos até que a família chegasse com Jennifer ao hospital, e que mesmo com agindo com rapidez, a distância entre a casa em que a menina morava e o hospital, atrapalhou no tempo de socorro.

A estudante deu entrada no Hospital Regional de Alta Floresta, onde ficou por algumas horas e chegou a ter uma parada cardíaca. Jennifer não resistiu e morreu no dia seguinte, segunda-feira (18).

Em nota, a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), instituição onde a jovem cursava Direito, lamentou o ocorrido e declarou luto de três dias, suspendendo todas as atividades no campus Alta Floresta.

“Neste momento de luto, nossa comunidade acadêmica se une para prestar homenagem a Jeniffer, que foi não apenas uma estudante dedicada, mas também uma pessoa notável, cuja paixão pelo Direito e comprometimento com sua formação deixaram uma marca em todos nós”, escreveu a diretoria da Unemat.

Jeniffer estava com o casamento marcado para agosto do próximo ano, e deixa o noivo, a mãe e duas irmãs.