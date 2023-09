Raça Negra, Seu Jorge e João Gomes! Veja as atrações do São Gonçalo Fest

Assim como no ano passado, São Gonçalo vai receber diversas atrações musicais de sucesso na Arena São Gonçalo, no Alcântara. Entre os dias 22 e 25 de setembro, o São Gonçalo Fest, realizado pela Dual Produções e com apoio institucional da Prefeitura, vai contar com shows gratuitos de Raça Negra, Seu Jorge, João Gomes, Lexa, Dennis Dj, Tiee, Samuel Messias e Maria Marçal. Como todo ano, a Prefeitura de São Gonçalo está apoiando essa grande festa, sem gastos públicos com a contratação de artistas.

A programação na Arena São Gonçalo começa no dia 22 de setembro (sexta), com shows da turma gonçalense formada por Maycon André, que abre a festa, a bateria da escola de samba Porto da Pedra, e do sambista Tiee, que também participou dos shows do ano passado. A banda que é sucesso desde os anos 1990, Raça Negra, fecha o primeiro dia de celebração.

Leia mais:

➢ Confira a programação cultural da semana em São Gonçalo

➢ A maior área verde no coração de Icaraí: Conheça o Campo de São Bento

No sábado (23), se apresentam Seu Jorge, dono de muitos hits e que já morou em São Gonçalo, e Dennis DJ, famoso por produzir diversas faixas de artistas de funk carioca e funk melody. O Grupo 100% vai abrir a festa.

No domingo (24), o cantor Chininha é o primeiro a se apresentar, seguido pela cantora Lexa, que também participou da comemoração de 132 anos da cidade e volta aos palcos neste ano. Após a artista, quem se apresenta é um dos maiores nomes do piseiro, o cantor João Gomes.

Já na segunda-feira (25), para fechar os shows na Arena São Gonçalo, sobem ao palco Samuel Messias e Maria Marçal, grandes sucessos da música gospel.

Os shows, que começam a partir das 20h, são gratuitos. A Arena São Gonçalo fica na Av. Jornalista Roberto Marinho (antiga Avenida Maricá).