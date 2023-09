Menina desaparece na Baixada Fluminense

Maria Edurda Pereira de Oliveira, de 14 anos, desapareceu neste domingo (17), em Campo Alegre, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, após sair de sua residência. De acordo com familiares, a menina sofre de distúrbios psicológicos.

Segundo a madrasta da adolescente, bombeira civil e técnica de enfermagem Rita Galdino, Maria estava em casa junto a família, quando perto das 1h, os parentes foram buscar água, contudo perceberam que a menina não estava na cama dela. Nesta hora, eles começaram a procurá-la pela casa e, depois pelo condomínio onde moram.

Não encontrando a adolescente no condomínio, pediram ajuda para encontra-lá. Nesse momento, os familiares foram comunicados que ela tinha sido vista em direção a Queimados, entrando em uma mata. Testemunhas ainda relataram que a garota foi vista em uma praça de Cabuçu, durante a madrugada.

Ainda de acordo com testemunhas, Maria teria tentado pegar um ônibus para Tinguá, porém foi impedida por funcionários. Desse modo, ela fingiu que estava vindo da casa de uma amiga e que tinha sido assaltado, e por isso, estava sem dinheiro, celular e documentos. A última localização da adolescente teria sido indo em sentido ao Centro do Rio.



O caso foi registrado na 56 DP (Comendador Soares). A Polícia Civil declarou que " o caso foi encaminhado ao Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que dá continuidade á investigação. Diligências estão em andamento para localizá-la".

Quem possuir informações acerca do paradeiro de Maria Eduarda, podem entrar em contato com a madrasta, Rita, através do número (21) 99856-8601