Adolescente fica tetraplégico após queda durante treino de jiu-jitsu

Um adolescente de 15 anos ficou tetraplégico durante um treino de jiu-jitsu. O atleta identificado como Douglas Souza Braga está internado em estado grave no Hospital Geral de Nova Iguaçu e sem previsão de alta, por conta de complicações clínicas e neurológicas.

Segundo a família do adolescente, ele sofreu lesão grave na coluna no dia 27 de julho após treino no Centro de Treinamento Renan Teodoro, que é credenciado ao grupo GFTeam, em Japeri.

Em entrevista ao G1, a mãe do adolescente Suzane Cristina Santos, disse que o menino contou que foi jogado no chão de maneira brusca.

No momento da queda, ela lutava com om um jovem de 21 anos mais graduado que ele e sem supervisão de um instrutor.

Após a tomografia, os médicos contaram que Douglas estava tetraplégico.

“A médica disse: Mãe, não foi uma coisa boba. Eu nem sei como falar para vocês, mas o filho de vocês está tetraplégico”, relembrou.

A família cobra por justiça. A Defensoria Pública já está ciente do caso e auxiliando a família.

Em nota ao G1, o Centro de Treinamento diz que lamenta a fatalidade e se solidariza com o aluno e a família. “Além disso, afirmam que seguem todas as regras da luta e normas de segurança.

Eles dizem ainda ter um carinho enorme pelo menino e a família e que prestam suporte dentro das possibilidades” .