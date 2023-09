Repórter da Globo teria chamado Sampaoli de 'imbecil' em áudio vazado

Suposto áudio mostra Eric Faria "indignado" com decisões do treinador - Foto: Reprodução/internet

Suposto áudio mostra Eric Faria "indignado" com decisões do treinador - Foto: Reprodução/internet

O técnico Jorge Sampaoli não teria sido poupado de críticas pela equipe da transmissão da TV Globo durante a última partida do Flamengo, na derrota para o São Paulo por 1 a 0, nesse domingo (17). Isso porque uma possível conversa entre Eric Faria, Luís Roberto, Ricardinho e Roger Flores no intervalo do jogo teria sido vazada e os áudios deram o que falar.

O repórter Eric Faria teria sido um dos que mais duramente criticou o argentino nos trechos que circulam pelas redes sociais desde a noite desse domingo (17), após o Flamengo perder o primeiro jogo da final da Copa do Brasil.

"Cara, se vocês quiserem lembrar as duas melhores atuações do Flamengo com esse imbecil...", teria dito Eric em um dos trechos do bate-papo.



Nos áudios, o jornalista esportivo apareceria conversando com o narrador Luís Roberto e os comentaristas Ricardinho e Roger Flores, no intervalo da partida, quando o São Paulo já ganhava por 1 a 0.

Em certo momento, Sampaoli teria sido chamado de "imbecil" por Faria, que também reclama do fato do técnico não repetir escalações. Já o narrador Luís Roberto teria criticado a continuidade do argentino no clube carioca: "Quarta-feira o que foi aquilo? Tinha de ter sido demitido quarta-feira", disse a respeito da derrota do Rubro-Negro por 3 a 0 para o Athletico-PR pelo Brasileirão.

"Amigos, o lateral-esquerdo foi para a seleção brasileira e desde que o Sampaoli chegou, não joga. O Ayrton Lucas, hoje, foi um corpo morto no jogo", ironizou Eric. "Ele tem problemas de ver o jogo, de entender o que tem na mão. É inacreditável isso, cara. [...] Isso aí é problema cognitivo. Só pode ser, gente. Ele podia fazer a mesma escalação que jogou bem há 15 dias. Ele não consegue repetir. Deve ser algum TOC dele. Ele não deve repetir meia, cueca, nada na vida", concluiu o jornalista.

Apesar da derrota no Maracanã lotado, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, informou que Sampaoli continua como técnico do time.