Brasil abre 2x0 sobre Dinamarca na Copa Davis

No primeiro dia do duelo entre Brasil e Dinamarca pela Copa Davis, na tarde desta sexta-feira (15), a equipe brasileira abriu 2x0 no confronto. Thiago monteiro (116º) conseguiu a maior vitória da carreira ao derrotar o número 4 do mundo, Holger Rune, de virada por 2 a 1 (6/7, 7/6 e 6/2).

O confronto está sendo disputado em Hillerod, no piso duro, fora de casa. Em terras dinamarquesas, o número 1 do ranking do Brasil, Thiago Wild (76º), venceu August Holmgren (412º) por 2x0 (6/4 e 6/2), emplacando sua décima primeira vitória seguida.

Monteiro nunca havia vencido nenhum top 10 em um duelo de Copa Davis, obtendo seu segundo triunfo sobre um tenista dentro dos dez melhores do mundo em oito partidas. A vitória anterior havia sido contra o francês Jo Tsonga no Rio Open de 2016.

Leia também

➢ Conheça João Fonseca; carioca, de 17 anos, campeão do US Open juvenil

➢ Em preparação para a final da Copa do Brasil, crise no Flamengo fica cada vez mais intensa

"Estou muito feliz. É uma vitória muito especial para mim, para o time. A partida foi muito difícil, muito apertada. Rune é um jogador incrível. Tentei dar o meu melhor o tempo todo. Acreditei que teria chances. No terceiro, estava melhor fisicamente. Muito especial para mim e muito feliz por essa vitória", declarou o atleta.



Agora, a equipe brasileira tem grandes chances de vencer a Dinamarca na série melhor de cinco jogos e voltar a disputar a primeira divisão da competição em 2024, que começa nos Qualifiers (classificatórias). Para isso, será preciso apenas mais uma vitória.

Neste sábado (16), haverá o jogo de duplas entre Johannes Ingildsen/Christian Sigsgaard x Rafael Matos/Felipe Meligeni (Bra) ás 7h, e se a dupla brasileira vencer o confronto o Brasil avançará para a próxima fase da competição. Ainda se necessário vai ter mais dois duelos de simples, invertidos, para terminar a série.