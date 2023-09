Dia Mundial da Limpeza: mutirão recolhe lixo de praias e cachoeiras em Maricá

A Prefeitura de Maricá promoveu neste sábado (16/09) - Dia Mundial da Limpeza - um mutirão que reuniu mais de 500 populares que recolheram, aproximadamente, 2 mil quilos de lixo, como plásticos, vidro, metal, papéis e rejeitos descartados irregularmente nas areias e nas cachoeiras do município. A ação aconteceu na altura da Rua Treze e na Rua Zero, Barra de Maricá; no Silvado e no Espraiado.



Iniciativa da autarquia de Serviços de Obras de Maricá (Somar), em parceria com a Secretaria de Cidade Sustentável, a ação teve como objetivo sensibilizar a população para as complicações ambientais causadas pelo descarte irregular de materiais no mar e nas águas das Cachoeiras.

"O Dia Mundial da Limpeza tem um papel fundamental em todo o mundo e não poderia ser diferente aqui em nosso município, que participou também nos anos de 2019, 2020 e 2021. Realizamos a limpeza de nossas praias e orlas já com uma certa rotina, porém neste dia de maneira especial, o mundo se une com um objetivo comum e principalmente para fomentar a ideia de que é possível reduzir a produção de resíduos, impactando de forma prática a vida e buscando novos hábitos das pessoas", disse Lucas Azevedo, gestor de Atendimento e de Resíduos na Somar.



O evento também contou com exposição de objetos com tempo de decomposição, ossos de animais marinhos, quadro com a bacia hidrográfica, música e um grande café da manhã. Para a educadora ambiental da Secretaria de Cidade Sustentável, Ana Paula Kaya, o objetivo é ter a consciência de que tudo está interligado.



"Hoje realizamos mais um mutirão onde estamos mostrando o tempo de decomposição dos materiais, os tipos de granulação das areias e que todas as coisas estão interligadas. Esse ano trouxemos um trabalho diferente que foram os tipos de animais que não vemos, porém que vivem nas areias da praia. Precisamos proteger o nosso ecossistema, pois tudo está interligado", explicou a educadora.

Conscientização a alunos do município



O município possui orla ininterrupta com extensão de 32.887 metros aproximadamente, desde o início da Praia de Itaipuaçu, próximo à Pedra do Elefante, até a Serra de Jaconé, na Praia de Jaconé. Pensando em conscientizar moradores e turistas, a Prefeitura de Maricá promove ações que envolvem pessoas numa questão de responsabilidade compartilhada. Na manhã deste sábado (16/09), alunos do 1° ao 5° ano da E.M. Barra de Zacarias participaram da ação de conscientização e limpeza na praia da Barra.



Para a professora Mônica Santos, a ação é fundamental para agregar conhecimentos e mobilizar a futura geração. "Hoje estamos mobilizando a juventude em prol deste objetivo, pois nossa escola fica localizada em uma região de praia e precisamos cuidar para poder preservar. Aqui esperamos deixar um legado muito importante para as próximas gerações", comentou.



A ação ocorre simultaneamente em 191 países, quando milhões de pessoas se unem para limpar o planeta. Moradora de Ubatiba, Antônia Ereni, de 37 anos, destaca que o objetivo é sensibilizar para manter as praias e cachoeiras mais limpas. "Está sendo lindo. Essa ação é uma forma de mostrar para todos a necessidade de recolher os lixos e não jogá-los em local desapropriado", destacou.