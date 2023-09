Samba de Dudu Nobre disputa por vaga na final da Viradouro

A Viradouro entra na reta final no processo para a escolha do hinno oficial com vistas ao Carnaval de 2024. A disputa pelo hino oficial que vai embalar o desfile da escola, em 2024, entra na fase semifinal, no próximo sábado (23).

Cinco composições vão disputar uma vaga na final, a ser realizada no dia 30 de setembro. Dentre os autores que competem na fase semifinal estão Dudu Nobre e Cláudio Mattos, autor do samba vencedor do Carnaval passado. Ao todo, a escola recebeu a inscrição de 24 sambas.

A Viradouro terá como enredo para o Carnaval 2024 “Arroboboi, Dangbé”, sobre a energia do culto ao vodum serpente.

Pelo segundo ano consecutivo, a escola de Niterói vai encerrar o desfile do Grupo Especial, no sambódromo do Rio de Janeiro. Será no dia 12 de fevereiro.

As parcerias semifinalistas são as seguintes:

Samba 5 – Igor Leal e parceiros.

Samba 10 – Claudio Mattos e parceiros.

Samba 13 – Lucas Macedo e parceiros.

Samba 16 – Mocotó e parceiros.

Samba 18 – Dudu Nobre e parceiros.

Leia também

Acidente deixa homem ferido na Ponte Rio-Niterói

Vice de futebol tenta demitir Sampaoli, mas Landim impede