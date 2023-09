Vice de futebol tenta demitir Sampaoli, mas Landim impede

Marcos Braz, vice presidente de futebol do Flamengo, tentou demitir o técnico Jorge Sampaoli, após derrota para a equipe do São Paulo por 1x0 pela primeira partida da final da Copa do Brasil. Porém, o presidente do clube brecou a tentativa.

A equipe do Flamengo vem de apenas uma vitória nos últimos quatro jogos, o que colaborou para a pressão exercida pelo vice de futebol para a demissão do técnico argentino. A insatisfação da torcida é outro fator que contribuiu para essa tentativa de Marcos Braz.

O clima no Ninho do Urubu já está insustentável para a saída de Sampaoli, contudo o mandatário, que o escolheu, banca o treinador.

Leia também

➢ Fla paga multa de R$ 100 mil para não ficar sem Gerson na final

➢ Rebeca Andrade conquistou a prata em etapa da Copa do Mundo

Toda a equipe do departamento de futebol entende que não há mais como engrenar sem mudanças, e nem da onde tirar forças para dar a volta por cima. A única esperança seria a troca antes do segundo jogo da final, que poderia gerar um fator novo, e mexer um pouco com o emocional dos jogadores, mesmo não sendo o ideal.



Por outro lado, o mandatário do Flamengo, Rodolfo Landim, divide a responsabilidade dos resultados ruins com os jogadores e a própria diretoria de futebol, além do treinador argentino. O presidente ainda projeta uma reformulação que vai além do elenco até o fim do ano, com título ou não.