Acidente deixa homem ferido na Ponte Rio-Niterói

Colisão entres dois carros deixa um motorista ferido na Ponte Rio-Niterói, na noite desta segunda-feira. De acordo com a Concessionária Ecoponte, o acidente ocorreu por volta das 18h20, na altura do vão central, sentido Niterói.

Devido ao acidente, uma via precisou ser fechada, assim aumentando o congestionamento no local. O tempo de travessia era de 42 minutos na última atualização da Concessionária.



Em publicação nas redes sociais após a batida, a Ecoponte enfatizou a importância de prestar atenção ao trânsito.

''Motorista/Motociclista seja prudente no trânsito e evite acidentes. Não mexa no celular, sinalize que deseja trocar de faixa e manter uma distância segura do veículo à frente", compartilhou.