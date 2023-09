Polícia apreende balão na Baía de Guanabara

A Polícia Militar resgatou e apreendeu um balão na Baía de Guanabara, na altura do Iate Clube de Jurujuba, em Niterói, neste domingo (17). A ação conjunta foi realizada entre equipes do Comando de Polícia Ambiental (CPAm), Grupamento Aeromóvel Militar (GAM) e do Instituto Estadual do Ambiente (INEA).

O objeto de cerca de 10 metros de comprimento foi abatido e conduzido por uma embarcação, através de guias, até à terra. Vale lembrar que o artefato é proibido pela legislação ambiental. Segundo o GAM, o procedimento só é realizado quando o balão está sobrevoando o oceano ou está no próprio local da soltura.

Conforme a PM, o balão com bucha e uma estrutura da bandeira foram apreendidos. Os responsáveis pela soltura não foram encontrados, nem embarcações que realizam resgates dos balões soltos.

O caso foi registrado na 79ª DP (Jurujuba), para onde o material apreendido foi levado.

Balão no Jardim Catarina

A PM, por meio do Grupamento Aeromóvel Militar (GAM), impediu a soltura de um balão no bairro do Jardim Catarina, em São Gonçalo, na manhã deste domingo (17). A estrutura do artefato pegou fogo no local.