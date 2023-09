Manutenção da Águas do Rio interrompe fornecimento em 28 bairros de São Gonçalo

Uma manutenção preventiva da Águas do Rio interrompe o fornecimento para 28 bairros neste domingo (17), em São Gonçalo. A parada é para viabilizar a execução de um reparo emergencial no sistema de abastecimento da cidade. Técnicos da concessionária farão a substituição de trecho de adutora situado na Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, no Barro Vermelho.



Devido à complexidade do trabalho, realizado em tubulação de grande porte, com 800 milímetros de diâmetro, a previsão é que o serviço seja concluído até o final do dia. A distribuição de água nas localidades impactadas será retomada e normalizada, de forma gradativa, após o término da intervenção.

Regiões afetadas: Alcântara, Barro Vermelho, Boa Vista, Brasilândia, Camarão, Centro, Covanca, Engenho Pequeno, Gradim, Lindo Parque, Mangueira, Neves, Parada 40, Paraíso, Patronato, Pita, Porto da Madama, Porto da Pedra, Porto Novo, Porto Velho, Rosane, Santa Catarina, Tenente Jardim, Venda da Cruz, Vila Lage, Vila Três, Zé Garoto e Zumbi

A concessionária orienta clientes comerciais e residenciais a reservarem água de cisterna e caixas d’água para atividades prioritárias até a regularização do abastecimento, e ressalta que segue à disposição pelo 0800 195 0195, disponível para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.