Guarda Ambiental de Niterói resgata jiboia em Jurujuba

A Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal de Niterói resgatou uma jiboia que estava em uma árvore no bairro de Jurujuba. O serviço de resgate de animais silvestres da Prefeitura de Niterói é realizado por agentes treinados e pode ser acionado pelo telefone 153, do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

As jiboias são serpentes não-venenosas que se alimentam basicamente de mamíferos roedores. Elas também podem se alimentar de pequenos animais de estimação como gatos e cachorros e matam suas presas por asfixia.

Leia mais:



MPF pede prisão de policiais envolvidos na morte da menina Heloísa



Golpe! Novo vírus de celular furta dinheiro em conta por meio do Pix

A Coordenadoria de Meio Ambiente (CMA) da Guarda Municipal de Niterói faz um trabalho especializado e possui um procedimento para cada tipo de demanda. Após receber o chamado, captura o animal silvestre que, logo em seguida, tem suas condições físicas avaliadas pela equipe. Caso não apresente nenhum tipo de ferimento, é reintegrado à natureza na unidade de conservação mais próxima.

Já os que apresentam algum tipo de ferimento são encaminhados para instituições como o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), que fica em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio; o Centro de Atendimento de Animais Marinhos; o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Seropédica; ou o Instituto Vital Brazil quando é o caso de cobra venenosa.

Conscientização Ambiental

Nesta sexta-feira (16), a Coordenadoria de Meio Ambiente recebeu aproximadamente 50 crianças da UMEI Bezerra de Menezes na Área de Proteção Ambiental (APA) do Morro do Morcego, em Jurujuba.

Os alunos, com idades entre 4 e 6 anos, tiveram a oportunidade de conhecer a APA, o trabalho de resgate e capturas de animais silvestres realizado na cidade e aprenderam noções de preservação ao Meio Ambiente, além de aprenderem sobre os riscos de soltar pipa com linha chilena e balões de forma lúdica com o teatro de fantoches.