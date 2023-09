Maquiador dos famosos, Rico Tavares, morre aos 46 anos

O maquiador dos famosos, Rico Tavares, atropelado em São Gonçalo no mês passado, morreu, aos 46 anos, nesta sexta-feira (15). Ele estava internado em estado grave no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), desde o dia 22 de agosto.

As últimas informações sobre o quadro de saúde de Ricardo foram compartilhadas ainda nesta semana pela amiga, a atriz Dani Suzuki. Ele já estaria abrindo os olhos e respondendo a alguns estímulos dos profissionais de saúde.

Apesar disso, Rico ainda estava com um quadro de saúde considerado grave, dependendo de hemodiálise. Ele foi diagnosticado com uma lesão na coluna cervical e na cabeça.

O maquiador foi internado no HEAT, no Colubandê, em São Gonçalo, desde a noite do dia 22 de agosto, quando foi levado pelo Corpo de Bombeiros para a unidade de saúde após ser atropelado no bairro Vista Alegre, também em São Gonçalo.