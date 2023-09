Maquiador Rico Tavares será sepultado neste sábado em Niterói

Rico faleceu nessa sexta-feira (15) no HEAT - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O maquiador Rico Tavares, que faleceu aos 46 anos nessa sexta-feira (15) após passar 24 dias internado no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), será sepultado na tarde deste sábado (16), no Memorial Campo da Paz, no bairro de Várzea das Moças, em Niterói.

Segundo informações compartilhadas pela atriz Dani Suzuki, uma grande amiga de Ricardo, o velório será realizado das 14h às 16h. O maquiador será enterrado em Niterói porque a família dele é da cidade.

Ricardo Luiz Milane Tavares morreu, na madrugada desta sexta-feira (15), em decorrência de complicações causadas por um atropelamento sofrido no dia 22 de agosto, em São Gonçalo. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que a morte aconteceu à 1h55, por falência múltipla dos órgãos.

Ele sofreu duas paradas cardiorrespiratórias e estava em coma, respirando com ajuda de aparelhos. A família de Rico aceitou realizar a doação das córneas.