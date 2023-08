Polícia não descarta que maquiador dos famosos tenha sido vítima de crime

Agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) fazem, nesta sexta-feira (25), buscas por imagens de câmeras de segurança que comprovem o que de fato ocorreu com o maquiador Ricardo Luiz Milane Tavares, conhecido como Rico Tavares ou Ricardinho, que estava desaparecido desde terça-feira (22).

Na quinta (24), a equipe do Serviço Social do Hospital Estadual Alberto Torres ( Heat) entrou em contato com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros para informar a entrada do maquiador na unidade de saúde, informando que ele havia sido vítima de atropelamento. Porém, segundo a delegada Ellen Souto, neste momento, nenhuma hipótese está descartada.

Ricardinho foi encontrado às margens da RJ-104, em frente a padaria Vitoriosa, em Alcântara.

Ricardinho foi encontrado às margens da RJ-104, em frente a padaria Vitoriosa, em Alcântara

Os agentes querem saber se de fato ele foi atropelado, já que ele foi encontrado caído nas proximidades da BR.

As câmeras de segurança também devem ajudar a localizar o carro do maquiador, um Fiat Uno Vivace - que desapareceu.



Carro não encontrado

Dani Suzuki, atriz e amiga pessoal do maquiador, reforça que o carro de Rico não foi encontrado. No relato feito pelas redes sociais, ela agradeceu pelo trabalho das autoridades envolvidas e disse que agora conta com o time do Hospital Alberto Torres.

Segundo informações da Polícia Civil, Ricardo foi atropelado em Vista Alegre, São Gonçalo, na noite de terça-feira (22). O maquiador foi encontrado desacordado e socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros no mesmo dia. Ele deu entrada no Hospital Alberto Torres às 20h34.

Durante as buscas, os agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) localizaram imagens de câmeras de segurança que filmaram Ricardo na Rodovia Amaral Peixoto, a RJ-106, na altura de Itaipuaçu, Maricá, quando ele sai do carro e entra em um bar. A especializada já ouviu o dono do estabelecimento.

Ainda segundo as investigações, ele seguiu viagem e o carro foi filmado pela última vez já em São Gonçalo. Ele estava a caminho de Itaboraí para fazer a maquiagem da atriz Letícia Spiller.

Reconhecido por tatuagem

No hospital, o maquiador foi reconhecido por uma tatuagem na barriga. Após a repercussão do seu desaparecimento, os funcionários do local viram a inscrição e acionaram a Polícia Civil, que confirmou que era Rico.

No hospital, o maquiador foi reconhecido por uma tatuagem na barriga

De acordo com funcionários do local, Ricardinho, como é conhecido, está com hemorragia cerebral, que está sendo contida. O estado dele é gravíssimo, e o maquiador sofreu uma fratura na cervical. Ele segue entubado nesta sexta (25).