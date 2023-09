Corpo de eletricista desaparecido será sepultado neste sábado

O corpo do eletricista desaparecido, e que foi encontrado morto na última sexta-feira (15) será sepultado no início da tarde deste sábado, no Cemitério São Miguel, no bairro de mesmo nome, em São Gonçalo. Daniel Almeida da Rocha, de 39 anos, estava desaparecido desde o dia 9 deste mês, mas o corpo foi encontrado na última sexta-feira (15) já sem vida e carbonizado, no bairro Ipiíba.

A informação foi confirmada por familiares e pela Polícia Militar. Uma equipe do 7° BPM (São Gonçalo) foi acionada ao local e confirmou a morte. O corpo foi levado para o Instituo Médico Legal (IML) de Tribobó, onde a família fez o reconhecimento na última sexta-feira (15).

Sepultamento acontece neste sábado | Foto: Arquivo pessoal

O eletricista atuava no Estaleiro Mauá e desapareceu após sua esposa ir ao banheiro, em um bar em que estavam no bairro Jockey, em São Gonçalo. O sepultamento vai acontecer às 12h no Cemitério São Miguel, na Rua Doutor Nilo Peçanha 616, no bairro São Miguel, em São Gonçalo.