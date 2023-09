Suspeito de furtar orquídeas é flagrado por câmeras

Um novo tipo de roubo tem chamado a atenção dos cidadãos de Niterói, o furto de orquídeas, sim, isso mesmo, você leu certo. Um suspeito, ainda não identificado, foi flagrado por câmeras de segurança de um Centro Comercial de Icaraí, na Zona Sul de Niteroí, cometendo o crime.

O primeiro furto ocorreu no dia 8 deste mês, ás 6h da manhã. Nas imagens é possível observar o momento em que o homem se aproxima das flores, vestindo roupas pretas e usando uma mochila. O suspeito chegou a fazer um sinal para uma outra pessoa, pedindo para esperar, e utilizou um pedaço de pau para arrancar as orquídeas do suporte.

O segundo crime aconteceu na última terça-feira (12), às 4h. O mesmo indivíduo chega ao local e, utilizando a mesmo procedimento, furta mais uma planta.

Leia também

➢ PM prende três suspeitos por tráfico de drogas em Niterói



➢ Conheça João Fonseca; carioca, de 17 anos, campeão do US Open juvenil

De acordo com a síndica do prédio, Lenira Silva, de 59 anos, os proprietários se uniram, no dia 7 de setembro, para reformar o jardim do edifício, que fica na calçada. Eles desembolsaram cerca de R$880 para o paisagismo.



Os Preços das flores podem variar de R$40 até R$200, dependendo da espécie. Os proprietários acreditam que o suspeito esteja levando as flores por interesse.

Por fim, os proprietários fizeram um registro online e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.