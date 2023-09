Ponte Rio-Niterói vai testar sistema de cobrança de pedágio automático

A Ponte Rio-Niterói começará a testar, a partir do mês de outubro, um sistema de cobrança de pedágio automático, o Free Flow. Com essa tecnologia, o pagamento será efetuado por 87/+-meio da leitura da placa, acompanhado de uma etiqueta instalada no veículo, ou seja, sem cabines e cancelas, com objetivo de dar maior fluidez ao trânsito.

O projeto, aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), pretende avaliar a eficiência operacional desse meio de pagamento na realidade da Ponte Rio-Niterói. No entanto, não há previsão para a eliminação da praça de pedágio. Durante o período de testes, nada mudará para o usuário.

Esse sistema já está em operação desde março na rodovia Rio-Santos, nos pontos de Mangaratiba, Itaguaí e Paraty, onde câmeras e sensores foram instalados nos pórticos ao longo da estrada para realizar a identificação da placa e do tipo de veículo.