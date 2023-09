Acusada de golpe milionário contra a mãe morre ao cair de prédio no Rio

A atriz Sabine Boghici, acusada de dar um golpe milionário na própria mãe ao supostamente roubar quadros valiosos, morreu aos 49 anos ao cair de um prédio na Lagoa, Zona Sul do Rio, na tarde desta quinta-feira (14).

Sabine chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, na Avenida Borges de Medeiros, e levada ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, em estado gravíssimo, após a queda do 5º andar, porém a Secretaria Municipal de Saúde informou que ela não resistiu aos ferimentos.

Leia também:

➢ MPRJ obtém decretação de prisão preventiva de integrantes da quadrilha de falsas videntes

➢ Filha é presa por aplicar golpe de R$725 milhões em mãe idosa

O caso será investigado pela 15ª DP (Gávea).

Relembre a acusação

A atriz estava solta, em liberdade provisória, desde março deste ano. Ela havia sido presa em agosto do ano passado, com a namorada, após ser acusada de roubar 16 quadros do acervo do seu falecido pai, um dos maiores colecionadores de arte do País, o romeno Jean Boghici. Obras de Tarsila do Amaral e de Di Cavalcanti teriam sido desviadas, segundo a polícia.

Segundo as investigações, a filha contratou pessoas que se passaram por videntes para convencer a mãe, a idosa Geneviève Boghici, a pagar por um 'trabalho espiritual' a fim de salvá-la.

Posteriormente, teria enganado e ameaçado a mãe, que sofreu um prejuízo estimado de R$ 725 milhões, entre quadros e joias roubadas, pagamento para comparsas da filha e transferências sob ameaça. Ela estava proibida de ter contato com a mãe e com testemunhas.