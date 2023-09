Prefeitura de São Gonçalo restaura relógio de sol na Parada 40

Uma valorização da história e do passado da cidade. Com o intuito de resgatar os pontos turísticos e históricos de São Gonçalo, as secretarias de Conservação e de Comunicação Social da Prefeitura de São Gonçalo restauraram o relógio de sol, considerado o único vertical e com duas faces do mundo. O monumento está situado na Praça Ayrton Senna, no bairro Parada 40.

“Fizemos o projeto com a ideia de enaltecer um monumento histórico e único da nossa cidade. Temos a ciência de que muitos gonçalenses não conhecem a história do relógio de sol e, com a restauração, esperamos que possam visitar e valorizar a história do nosso município”, disse o secretário de Comunicação, Alexandre Coutinho.

O relógio de sol foi construído em 1990, em homenagem ao centenário de emancipação político-administrativa do município de São Gonçalo, pelo historiador e escritor Décio Machado. Segundo Décio, a construção foi inspirada em uma criação chinesa, exposta há cinco mil anos. A escultura indica as horas conforme a projeção da luz solar.

“O relógio de sol pertence à cultura gonçalense, por isso minha grande gratidão à Prefeitura pela restauração, que mostra a valorização como ponto turístico. Visitei o novo relógio e pude perceber que o projeto foi feito com muito carinho e amor, que valoriza a história e o passado da cidade. Frequentemente faço palestras em escolas contando a história do monumento e agora vou passar a falar com muito mais orgulho e gratidão”, declarou Décio Machado.

Com a restauração, o relógio de sol ganhou um novo totem feito de metal e ACM (Aluminium Composite Material) e uma placa com um breve resumo da história do monumento.