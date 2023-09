São Gonçalo tem fim de semana recheado de atrações

Praça do Paraíso e Praça do Gradim reúnem as escolas de samba da cidade - Foto: Fábio Guimarães

Praça do Paraíso e Praça do Gradim reúnem as escolas de samba da cidade - Foto: Fábio Guimarães

O fim de semana se aproxima e com ele muitas atrações da programação de aniversário de 133 anos de São Gonçalo. O projeto "Samba na Praça", que reúne as escolas de samba da cidade, será realizado na Praça do Paraíso, na sexta (15), e na Praça do Gradim, no domingo (17), sempre às 20h.

Após o sucesso da primeira edição, a Contos de Guia, com o apoio da Secretaria de Turismo e Cultura, vai realizar a caminhada cultural “São Gonçalo: História e Identidade”, por pontos turísticos da cidade, contando diversas curiosidades sobre cada local visitado. O passeio vai acontecer no sábado (16), às 14h.

O Teatro Municipal recebe, no domingo (17), às 18h, o espetáculo musical “Pratas da Casa”, que vai reunir os gonçalenses Ella Fernandes, Chavão Dg, Mc’s Ronny e Sargento, Grupo Negatividade e Emerson Rodrigues. O evento surgiu com a ideia de exaltar e homenagear os talentosos artistas da cidade.

Serão apresentações musicais com músicas autorais que têm São Gonçalo como tema central, valorizando a cultura e a identidade local. Cada artista convidado terá a oportunidade de compartilhar sua arte e paixão por São Gonçalo em apresentações de 30 minutos cada, permitindo que as nuances e riquezas da cultura local sejam exploradas por meio da música.

E, para os amantes do esporte e da atividade física, no domingo (17), a partir das 7h, vai acontecer a “Corrida e caminhada em comemoração aos 30 anos do SEST SENAT e ao aniversário do município de São Gonçalo”, pelas ruas do Centro. Ao todo, serão quatro quilômetros de percurso. O evento tem apoio da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo.

A exposição itinerante “Meu Lugar” segue na Praça Chico Mendes, no Raul Veiga, com visitação gratuita de quarta a domingo, das 10h às 17h. A mostra, realizada pelo Museu de Arte do Rio (MAR), em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, conta com mais de 90 obras, de 40 artistas, entre eles gonçalenses, que fazem o público pensar os sentidos do habitar no Estado do Rio.

Confira a programação de aniversário neste fim de semana:

- De quarta a domingo: Exposição “Meu Lugar”, das 10h às 17h

Na Praça Chico Mendes, que fica na Rua Joaquim Laranjeiras, 116, Raul Veiga;

- 15 de setembro (sexta): Samba na Praça, às 20h

Na Praça do Paraíso;

- 16 de setembro (sábado): Caminhada turística, às 14h

O ponto de encontro será em frente à Câmara dos Vereadores;

- 17 de setembro (domingo): Espetáculo “Pratas da Casa”, das 18h às 22h

No Teatro Municipal de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, Centro;

- 17 de setembro (domingo): Samba na Praça, às 20h

Na Praça do Gradim

- 17 de setembro (domingo): Corrida e caminhada em comemoração aos 30 anos do SEST SENAT e ao aniversário do município de São Gonçalo, às 7h. A largada será no Clube Esportivo Mauá.