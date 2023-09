Virgínia Fonseca festeja os dois anos de sua marca e divide opiniões na web; Confira!

Virgínia Fonseca, de 24 anos, que foi apontada como a personalidade mais influente da geração Z, realizou uma festa em São Paulo, na noite de quinta-feira (14), para celebrar os dois anos da wepink. No entanto, a equipe da marca teve dificuldade em lidar com a imprensa.

As equipes de jornalismo convidadas para cobrir o evento receberam um dia antes do evento um manual de como deveriam se comportar no grande dia. Os profissionais, além de terem que usar preto para serem identificados com facilidade, tinham um horário específico para poder circular dentro do evento: das 21h às 22h45.

Restrições aos repórteres



Após a espera, todos passaram por uma revista antes de entrar na casa noturna. De acordo com a revista Quem, até mesmo bolsas pequenas com apenas um celular, carregador e chave foram vasculhadas com afinco. Até o absorvente que uma das repórteres guardava em um compartimento foi retirado da bolsa para ser examinado com mais precisão.

Após o atraso na liberação dos profissionais, uma fotógrafa e uma repórter, que chegaram pontualmente ao local, tiveram negados os pedidos para usar o banheiro da festa.

Virgínia blindada

Os famosos demoraram para chegar ao evento, e logo após alguns ex-BBBs marcarem presença, Virgínia e Zé Felipe, seu marido, chegaram ao local. O cantor atendeu ao pedido de entrevista, mas Virginia, que tinha uma grande equipe ao seu redor, fez as fotos e entrou direto para uma área reservada.

No manual para os jornalistas havia três sugestões de perguntas: trajetória da marca, live da wepink e o lançamento da música Mulher Segura, que o cantor Luan Santana apresentaria em primeira mão no local.

A equipe da marca se irritou com perguntas sobre o visual loiro que Virgínia tinha estreado e sobre o desejo de ter mais um filho, interrompendo os jornalistas e finalizando a entrevista de modo ríspido por eles "estarem saindo do tema".

Jornalistas na rua

Por volta das 22h50, a equipe de Virginia reuniu os repórteres para pedir que eles se retirassem do local e sugeriu que eles ficassem na rua junto com alguns fãs da influenciadora.

A imprensa decidiu, em comum acordo, deixar o local, não cobrindo a chegada de outros famosos como Yasmin Brunet, Bruna Griphao, Luan Santana e MC Daniel. Apenas os fotógrafos, que a princípio deveriam se retirar também, conseguiram permanecer no evento após a assessoria de Zé Felipe intervir.