Bia Fernandes sai em defesa de Gustavo Mioto: "Homem bom de cama tem barriga"

O sertanejo Gustavo Mioto virou assunto nas redes sociais ao curtir um dia de praia ao lado da namorada Ana Castela, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Em uma imagem rara, o cantor apareceu sem camisa e mostrou um "corpo real", sem tanquinho. Musa do Vasco e finalista do Miss Bumbum 2023, Bia Fernandes fez questão de demonstrar seu apoio ao artista.

"Homem bom de cama tem barriga. Na verdade, são até melhores companhias, podem comer de tudo, beber e não ficam tão preocupados com a academia. Eu gosto que tenha um pouco de barriga, mas se for tanquinho também para mim não faz diferença, O menos importante é isso", comenta.

Gustavo Mioto reagiu após ter sua forma física criticada: “E a galera viu uma foto minha sem camisa e descobriu que existem pessoas que não têm tanquinho… doideira! Que dia!”, disse ele no Twitter. | Foto: Reprodução/ Internet

A modelo também conta que acha o sertanejo um gato. "Com corpo definido ou não, ele é lindo. Se fosse solteiro, eu dava em cima", diz.

Bia também fala que nem todo mundo consegue ter o abdômen definido. "Tem homem que malha, tem uma alimentação saudável e não consegue ter a barriga sarada. Assim como muitas mulheres. Devemos nos aceitar e nunca criticar o corpo dos outros", finaliza.