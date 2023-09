Shein está isenta de impostos em compras de até US$ 50

Shein entra em programa da Receita para isenção de imposto de importação em compras até US$ 50 - Foto: Divulgação/ Reprodução

Shein entra em programa da Receita para isenção de imposto de importação em compras até US$ 50 - Foto: Divulgação/ Reprodução

A Shein agora faz parte de programa do Governo, Remessa Conforme, que zera os impostos de importação em compras online de até US$ 50 (R$245). A autorização foi publicada em edição do Diário Oficial da União desta quinta-feira (14).

Contudo, a empresa ainda contará com tributos estaduais, do imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), de 17%. Essas condições só serão disponibilizadas para remessas enviadas para pessoas fisícas.

Outro ponto positivo, é que os pacotes considerados de baixo risco serão imediatamente liberados para entrega após serem escaneados. Assim, podendo garantir mais velocidade na entrega e reduzir custos logísticos, de acordo com o Governo Federal.

Caso uma compra ultrapasse os U$ 50, será cobrada alíquota federal de 60% em cima do valor total, junto ao imposto estadual.

Por fim, em contrapartida, a Shein necessita se adequar às normas estipuladas pela Receita Federal para o envio das encomendas ao Brasil.