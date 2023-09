Chegada de frente fria muda o tempo e causa pancadas de chuva

A passagem de uma frente fria pelo oceano, nesta quinta-feira (14), mudará o tempo nas cidades de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. Apesar do dia começar com céu claro, a previsão é de que o tempo fique nublado e haja pancadas de chuva a partir da tarde.

As temperaturas estarão estáveis, com mínima prevista de 24º e máxima de 34º, e os ventos moderados com rajadas de intensidade forte. Há também previsão de umidade relativa do ar baixa, no período da manhã.

Já na sexta-feira (15), o tempo na região deve seguir instável, com céu encoberto e previsão de pancadas de chuva moderada a forte na madrugada e chuva fraca a moderada a partir da manhã. As temperaturas estarão em queda, ficando entre 19º e 21º, e os ventos fracos a moderados, sendo mais intensos na madrugada.

O Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói informou, na noite dessa quarta-feira (13), que o município deve ficar atento a possíveis alagamentos, transbordo de rios, deslizamentos isolados e quedas de árvores.

A Defesa Civil também alertou para as seguintes orientações:

- Os moradores de áreas de risco devem ficar atentos para indícios de ameaças de deslizamentos e estarem preparados para se deslocarem para locais seguros;

- As pessoas que estiverem em locais seguros devem permanecer nestes locais até o aviso de chuva intensa cessar;

- Evite transitar em áreas alagadas e próximas a córregos, canais e rios sujeitos a transbordamento;

- Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas atmosféricas, evite ficar próximo a árvores, redes de distribuição de energia elétrica, toldos, tapumes ou em áreas descampadas.

"Permanecemos no monitoramento e enviaremos informes conforme necessidade e atualizações. Em caso de emergência, ligue 199 ou 2620-0199", conclui.

Por conta da proximidade das cidades, os alertas podem ser estendido aos gonçalenses, maricaenses e itaboraiense.