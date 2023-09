Detran.RJ promove mutirão de carteiras de identidade neste sábado

Com a intenção de reduzir o número de pessoas que não possuem o documento de identidade, o Detran.RJ vai realizar no próximo sábado, 16 de setembro, no dia em que se celebra o Dia Internacional da Identidade, o 'Idday'. A ação acontecerá nos postos de atendimento em todo o Estado. A data, criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), tem o compromisso em fornecer, até 2030, identidade legal para todos.



Dados do Documenta Rio, ligado à Secretaria de Assistência Social da prefeitura do Rio, apontam que somente no ano passado 771 pessoas tiraram a carteira de identidade pela primeira vez na Cidade do Rio de Janeiro. Esse ano, entre janeiro e junho, o número de cidadãos que emitiram pela primeira vez o documento já chega a 367.

Leia também:

➢ Assaltantes são presos após invadirem banco no Centro do Rio

➢ Segurança Presente prende homem acusado de estuprar a própria irmã



Segundo o IBGE, com base no censo de 2019, há sub-registro em todo o Estado. Os municípios de Duque de Caxias, Belford Roxo, São João de Meriti, Magé e Lage do Muriaé são os cinco onde há o maior número de pessoas sem a primeira identidade. A capital ocupa a 14ª posição.



Para o presidente do Detran.RJ, Marcus Amim, o 'Idday' surge como uma oportunidade de colocar o departamento em um lugar de vanguarda, já que é o único Detran que emite identidade civil no país.



"Através do serviço de emissão de carteiras de identidade civil, por seu caráter social, vamos facilitar o acesso à documentação civil, que é um direito essencial do cidadão. Assumimos o compromisso de sermos aliados no combate ao sub-registro", disse.



Para tirar a identidade será necessário agendar previamente entre os dias 13 e 15 de setembro pelo site do Detran.RJ (www.detran.rj.gov.br) ou pelo tele atendimento, nos números 21 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042, sempre das 6h às 21h. Serão disponibilizadas 1.950 vagas para emitir o documento. No dia do mutirão da identidade é necessário levar a certidão de nascimento e o CPF. O atendimento será realizado entre às 8h e 16h.



A intenção do Detran.RJ, segundo o diretor de Identificação Civil do Detran.RJ, Pedro Thompson, é promover atividades e ações que incentivem o cidadão a procurar os postos.



"É um orgulho participarmos dessa iniciativa. O departamento está empenhado em contribuir para a redução do sub-registro civil da população brasileira e seguiremos desenvolvendo ações para cada vez mais promovermos acessos à identificação legal".





Detran.RJ já emite identidade para recém nascidos em 15 maternidades do Estado





Ainda com o objetivo de combater e erradicar o sub-registro civil de nascimento no Estado, o Detran.RJ voltou a emitir em abril do ano passado nas maternidades as carteiras de identidade para recém nascidos. A Maternidade Maria Amélia, no Centro do Rio, foi a primeira unidade que retomou o serviço desde que foi paralisado devido à pandemia. Hoje 15 maternidades possuem postos que emitem o documento. Até julho deste ano, desde que o serviço foi retomado, foram emitidas 10.172 carteiras de identidade, sendo que deste total estavam 60 mães e 37 pais que tiraram a primeira via do documento.