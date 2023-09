Vai ao mercado? Veja os preços dos produtos da cesta básica desta semana

A segunda semana de setembro chegou e com ela, a análise e comparação dos insumos básicos das cestas básicas, indispensáveis no dia a dia do consumidor brasileiro.

Em mais uma semana de pesquisa, OSG listou os valores dos produtos em três mercados do município, facilitando assim, as compras da população que procura pelo melhor preço e pode, a partir desta lista, comparar e comprar o que melhor couber em sua renda.

Leia mais



➢ Naldo conta em Podcast que ensinou Bruno Mars a falar português

➢ “Noivo” de Anitta estará na 15ª edição do reality ‘A Fazenda’

A banana é o grande destaque da semana, tendo redução de preço nos três mercados analisados. Enquanto isso, o pimentão e o tomate tiveram aumento significativo nesta semana.

O pimentão e o tomate tiveram aumento significativo nesta semana | Foto: O São Gonçalo

Comparando os preços dos mercados pesquisados, é possível notar que o Assaí apresentou o menor valor total da cesta básica, com R$176,88. Já o Guanabara e o Mundial apresentaram um total de R$188,41 e R$196,11, respectivamente. Veja mais detalhes nas tabelas abaixo:

Em amarelo, o melhor preço entre os três mercados | Foto: O São Gonçalo

Em amarelo, o melhor preço entre os três mercados | Foto: O São Gonçalo

Preço da cesta básica cai em 16 capitais em agosto



Segundo pesquisa feita pelo Dieese em 17 capitais, o preço da cesta básica diminuiu em 16 no mês de agosto em relação a julho. As maiores quedas ocorreram em Natal (5,2%), Salvador (3,3%), Fortaleza (2,8%), João Pessoa (2,7%)e São Paulo (2,7%).

A capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, foi a cidade onde o conjunto dos alimentos básicos apresentou maior custo, de R$ 760,59, seguida de São Paulo (R$ 748,47) e Florianópolis (R$ 743,94). Em relação a 2022, houve queda em nove capitais.

Receita

Com a unanimidade da baixa do preço da banana, a "boa" para o final de semana é preparar uma receita de Doce de Banana.

Ingredientes:

- 1 xícara de chá de açúcar

- 6 a 7 bananas maduras (pode ser a prata)

Modo de preparo:

1- Reúna todos os ingredientes;

2- Descasque as bananas, amasse bem e reserve;

3- Em uma panela, adicione o açúcar, ligue o fogo baixo e derreta até virar caramelo;

4- Acrescente as bananas no caramelo, mexa bem por cerca de 10 minutos, para pegar a consistência e a cor necessárias;

5- Despeje o doce em um pote de vidro e já pode servir. Bom apetite!