“Noivo” de Anitta estará na 15ª edição do reality ‘A Fazenda’

Para quem estava com saudades de um reality show com muita confusão e gritaria, a espera acabou! ‘A Fazenda’, da Record, estará de volta em sua 15ª edição na próxima terça-feira (19), mas os participantes estão sendo divulgados nesta quinta-feira (14).

Mantendo o formato tradicional do programa, subcelebridades com diferentes carreiras e personalidades serão confinadas em uma casa na cidade de Itapecerica da Serra, em São Paulo, com o objetivo de voltar para casa com o prêmio de R$1,5 milhão.

Os anúncios estão seguindo um cronograma, e começaram às 9h da manhã, nas redes sociais do reality. Até às 19h, todos os ‘peões’ serão revelados. Veja os horários:

9h - Perfil @afazendarecord no Instagram

11h - Coluna Fábia Oliveira/ Metrópoles

13h - Site Notícias da TV

14h30- Podcast Felipeh Campos

15h30 - Chico Barney/ Uol

17h30 - Portal Léo Dias

19h - Coluna Flávio Ricco/ R7

Até o momento, alguns nomes foram revelados, e já prometem dar o que falar. Confira!

Yuri Meirelles

O primeiro participante anunciado foi o modelo de 22 anos, Yuri Meirelles. O jovem ficou conhecido por sua participação no clipe recém premiado “Funk Rave”, da cantora Anitta. Yuri foi o interesse romântico da cantora na trilogia de clipes "Funk Generation: A Favela Love Story", onde no último, foi o noivo da cantora.

Olívia Nobre

Tô na área, tropinha! Cheguei como a mais nova peoa em #AFazenda15 e estou pronta para encarar todos os desafios desse mundo rural. Vai ser uma jornada incrível, e conto com todos vocês para me apoiarem. Juntos, vamos fazer história! 👸🏾✨ #TeamNobre pic.twitter.com/FaO3nnJHk3 — Lily Nobre 👸🏾 (@Lilynobree) September 14, 2023

Filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom, Olívia Nobre, de 21 anos, foi o segundo nome revelado. Também conhecida como Lily Nobre, a cantora foi anunciada pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Rachel Sheherazade

Também anunciada pela colunista Fábia Oliveira, a jornalista Rachel Sheherazade foi a terceira participante a ser confirmada na 15ª edição do reality. Rachel, de 49 anos, já foi âncora no SBT, comandou o Jornal da Manhã, na Rádio Jovem Pan, e hoje, trabalha na revista IstoÉ.

Sander Mecca

'Yeah, yeah, nada mal' 🤙 Sander Mecca é cantor, compositor e ex-Twister, conhecido pelo hit 40 graus! Ele é o mais novo peão confirmado em #AFazenda 🤠 🔥



Não perca a pré-estreia de #AFazenda15 nesta segunda (18), às 22h30#AFazenda15 #AquecendoOFeno pic.twitter.com/JepwgxcQLB — A Fazenda (@afazendarecord) September 14, 2023

O cantor Sander Mecca, de 40 anos, que ficou conhecido por ser líder da boyband dos 90, Twister, foi o quarto integrante confirmado no reality. A Twister ganhou reconhecimento pelo refrão “meu amor, esse amor dá 40 graus de febre. Queima pra valer, queima pra valer”, da música '40 Graus'.

André Guimarães

O quinto integrante anunciado foi o ator André Gonçalves, ex-marido da também atriz, Danielle Winits. Recém-separado, André se envolveu em polêmicas recentemente por não pagar a pensão de suas duas filhas, ambas de relacionamentos anteriores. O anúncio foi feito pelo site Notícias da TV.

Nathália Valente

🚨VEJA: Momento em que Nathalia Valente é anunciada como peoa em A Fazenda 15. #AFazenda #AFazenda15



pic.twitter.com/Rz5egQQDnQ — CHOQUEI (@choquei) September 14, 2023

Outro nome confirmado é o da Tiktoker de 20 anos, Nathália Valente, que acumula mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais. Nathália também foi revelada pelo site Notícias da TV.

Kally Fonseca

Podem confirmar os boatos, É OFICIAL, a Kally está na #Fazenda15! 🤠



Estão preparados?! Nossa peoa está pronta pra mostrar toda sua autenticidade, garra e determinação nessa nova jornada. Quem aí já é #TeamKally?



KALLY A BOCA, BRASIL! 👄 #KallyABoca pic.twitter.com/qrNiIIvCqn — Kally Fonseca 👄 (@kallyfonsecaof) September 14, 2023

A sétima participante confirmada é a vocalista da banda Cavaleiros do Forró, Kally Fonseca, de 30 anos. Com 407 mil seguidores no Instagram, a cantora não é novata em reality shows, e já participou da produção do Multishow, "Se Sobreviver, Case".

Também estarão no programa o ex-jogador Radamés e a ex-BBB Jaquelline.