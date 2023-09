Naldo conta em Podcast que ensinou Bruno Mars a falar português

Em participação no podcast ‘’Flow Podcast’’, o funkeiro Naldo Benny revelou ter sido consultado por ninguém mais, ninguém menos, que o cantor havaiano Bruno Mars através do WhatsApp, para aprender português. Na última terça-feira (12), o funkeiro contou ainda sobre ter ensinado as palavras que o cantor disse no seu último show feito em solo brasileiro, no festival ‘’The Town’’, em São Paulo.

No entanto, há algum tempo o funkeiro, que tem uma suposta amizade com o cantor de hip hop Chris Brown, tem recebido o descrédito de alguns usuários que não acreditam em suas histórias. Por isso, o apresentador do podcast Igor questionou Naldo sobre como ele lida com o fato das pessoas não acreditarem na nova história envolvendo ‘’Bruninho’’. "Eu acho normal. Eu posso mostrar tudo e o povo vai falar: 'É mentira'. Então, hoje eu já sei que é isso", relatou.

Leia também:

➢ Mensagem subliminar? 'Look' de Anitta em premiação rende especulações

➢ Andressa Urach alcança marca de R$ 1 milhão em vendas de conteúdo adulto



Em seguida, Naldo mostrou os supostos áudios que Bruno Mars teria enviado a ele através do WhatsApp, pedindo dicas do que dizer para homenagear o país. ‘’Falei: 'Mano, fala o seguinte: gatinha, eu quero ficar com você. Gostosa'. Pode olhar na internet o que foi que ele fez", contou.



Além disso, Naldo também contou que o clipe de agradecimento ao Brasil feito por Bruno Mars e publicado nas redes sociais do cantor também foi inspirado no seu clipe Eu só preciso de amor, e que por isso, os dois vídeos teriam semelhanças. ‘’Aí tu pega agora o agradecimento que ele fez dançando. Ele não fez um vídeo para agradecer ao Brasil? Eu falei: 'Faz um vídeo parecido com o clipe que eu fiz. O clipe se chama 'Eu só preciso de amor'. Galera da produção pode buscar. [Olha] as cenas que eu usei e olha o vídeo que ele fez para agradecer o Brasil", explicou o cantor.