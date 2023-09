Ônibus pega fogo na Ponte Rio-Niterói

Coletivo pegou fogo no sentido Rio - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Coletivo pegou fogo no sentido Rio - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um ônibus pegou fogo na Ponte Rio-Niterói, na manhã desta quinta-feira (14), no sentido Rio. O princípio de incêndio começou por volta das 6h, na altura do km 323, após a praça de pedágio.

Apesar do fogo ter sido controlado em poucos minutos, três faixas da via foram interditadas, causando um fluxo intenso para a capital, dos acessos ao Mocanguê. O tempo de travessia chegou a passar dos 27 minutos.

Cerca de uma hora depois do início do incidente, às 7h10, a ocorrência foi desfeita e todas as faixas foram liberadas.