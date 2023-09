Motociclista morre após bater em ônibus no Rio

Motociclista morre após colidir com ônibus na Zona Norte do Rio de janeiro - Foto: Divulgação/Reprodução

Motociclista morre após colidir com ônibus na Zona Norte do Rio de janeiro - Foto: Divulgação/Reprodução

Um motociclista, identificado como Moacir José de Sant'Anna Filho, morreu, na tarde desta quarta-feira (13), após colidir na traseira de um ônibus em Quintino Bocaiúva, na Zona Norte do Rio.

O acidente aconteceu na Rua Clarimundo de Melo e envolveu um ônibus municipal.

Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Quintino foram acionados às 14h35 para a ocorrência. A vítima morreu ainda no local.

Leia também

➢ Suspeito é preso durante operação da PM no Jóquei

➢ Segurança Presente prende homem acusado de estuprar a própria irmã

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 9° BPM (Rocha Miranda) foram acionados, que a ocorrência está em andamento e foi registrada na 29ª DP (Madureira).



A investigação segue em andamento pela Polícia Civil, a qual declarou que "O motorista do ônibus está sendo ouvido e a perícia foi acionada para o local. Diligências seguem para esclarecer as circunstâncias do acidente".