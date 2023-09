Professores da Universo recebem moção honrosa da Câmara Municipal de Niterói

No início da tarde desta quarta-feira (13), os professores do curso de Comunicação Social da Universo, Júlio Cesar Rogerio e Kátia Adriana Falcão, que é coordenadora do curso de Jornalismo, foram homenageados em uma cerimônia de entrega de moções e títulos da Câmara Municipal de Niterói. A iniciativa do vereador Adriano Boinha teve como intuito a valorização de profissionais da cidade que realizaram feitos relevantes para a região.

O vereador iniciou a cerimônia agradecendo pela oportunidade de viver momentos como esse.

"Essa é uma homenagem que a gente fica muito orgulhoso. Eu como vereador, fico feliz de poder estar nesse lugar, prestando essa singela homenagem a cada um de vocês. Deus a cada dia me abençoa e fortalece para que eu tenha ainda mais vontade de trabalhar. São pessoas como vocês que fazem com que a gente tenha forças para continuar", disse o vereador em seu discurso.



Para prestar as homenagens, Adriano chamou para sentar ao seu lado o ex-prefeito de Pádua e ex-deputado Federal Josias Quintal, a quem "rasgou" elogios e disse ter como um pai durante toda sua trajetória profissional. O vereador também falou sobre a importância de valorizar a população local, que foi quem o elegeu.

"Eu acho de suma importância valorizar a população local, porque é o povo externando o amor pelo povo. Eu sou somente um instrumento dessa ação, dessa entrega. Foi o povo que me colocou aqui e hoje posso estar colhendo esse carinho. Eu sou só a ponte para esse processo e fico muito feliz de estar lutando para mudar a vida das pessoas. Aqui é a casa do povo, então o trabalho tem que ser sempre para eles", concluiu o vereador.



Homenageados pela Câmara Municipal de Niterói, a professora e coordenadora do curso de Jornalismo, Kátia Falcão, ao ser chamada para receber a moção, disse, em seu discurso, que "não é só de medicina que a sociedade vive. Quem aqui sabe quem anunciou o surgimento da pandemia do Covid? Foi a imprensa. Nós que trabalhamos com comunicação sabemos o valor de uma boa comunicação. Se não estivermos bem amparados e informados, nada teremos e nada faremos. Feliz daquele que tem a informação correta, no contexto certo, para poder ajudar o próximo", afirmou a coordenadora do curso de Jornalismo, Kátia Falcão.

A professora e coordenadora do curso de Jornalismo, Kátia Falcão fez um discurso ao ser chamada para receber a homenagem | Foto: Filipe Aguiar

A iniciativa



O professor Júlio Cesar Rogerio, que também foi um dos homenageados pela Câmara Municipal de Niterói, é "prata da casa", é niteroiense, formado pela Universo e hoje professor do curso de Comunicação Social. O docente também recebeu uma moção em nome de seu pai (em memória).

O professor Júlio Cesar Rogerio é niteroiense, formado pela Universo e hoje professor do curso de Comunicação Social | Foto: Filipe Aguiar

"Eu sou nascido em Niterói, meu pai já foi diretor da Universo e hoje recebeu esse título em memória. Eu respiro a Universo desde moleque e fui aluno, sou prata da casa. Montei uma empresa, e brinco com a coordenadora Kátia que a gente deveria ganhar um troféu por ser a agência de publicidade que mais contrata estagiários do curso de comunicação social. Hoje eu to no time, há quase cinco anos, lecionando e ajudando na formação de novos profissionais", disse o professor Júlio.



O professor teve a iniciativa de fazer um "trote solidário", em que houvesse uma arrecadação de alimentos em prol da comunidade do Morro da Penha, no bairro da Ponta D'areia, em Niterói.

"Estar aqui hoje significa um trabalho desempenhado principalmente pelo professor Júlio, e eu, como coordenadora de curso, apoiei a iniciativa do professor na medida em que, durante um trote solidário, na recepção dos alunos que estavam ingressando no curso de comunicação, nós fizemos uma gincana de arrecadação de alimentos, e essa arrecadação foi revertida para a comunidade do Morro da Penha, em uma das instituições eleita pelos próprios alunos. Foram eles que fizeram essa arrecadação", disse a professora Kátia.

"A gente não vive mais aqueles trotes violentos, mas é importante ter a interação entre os alunos, e essa interação gerar frutos, então a brincadeira foi essa gincana de arrecadação de alimentos, em que a gente pudesse colaborar com a parte social. E eu sou sou "cria" do bairro, então foi muito legal ver os alunos abraçando a causa. Foram mais de 50kg arrecadados", declarou o professor Júlio Rogerio.

Homenagem

O curso de Comunicação Social da Universo vai completar 30 anos em 2024 e foi através desse projeto de extensão, da universidade, que chegou até a comunidade do morro da Penha, que o convite para a homenagem chegou aos professores.

"Isso é muito importante, a Universo é muito atuante nesse sentido e o curso de comunicação social também. Se a gente for olhar num macro, manter uma instituição com um curso de profissão tão relevante, são poucos que conseguem, ainda mais no formato que temos proposto nos últimos anos", disse a coordenadora do curso de Jornalismo.

Incentivo à novos projetos

Em relação à homenagem, o professor Júlio garante que ações como essa são motivadoras para a criação de novos projetos dentro do curso.

"Eu gosto de fragmentatr as palavras. Motivação - motivo para a ação. Que venham mais professores para contribuir, assim como outros cursos também, que possam abraçar as causas e possam ter esse motivo para ação", declarou.