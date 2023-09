Niterói inicia Campanha de Vacinação Antirrábica neste sábado

A Prefeitura de Niterói, através da Secretaria de Saúde de Niterói, vai iniciar a Campanha de Vacinação Antirrábica Animal de 2023 neste sábado (16). As vacinas serão aplicadas em quatro etapas, sempre aos sábados, das 8h às 17h, em uma das quatro regiões da cidade de cada vez.

A primeira região a receber a campanha, no próximo sábado (16), será a Praias da Baía. No dia 23, a vacinação será na Zona Norte. No dia 30, a Região Oceânica recebe a vacinação. A campanha será encerrada na Região Pendotiba, no dia 7 de outubro.

Leia também:

➢ Paciente tem sessão de quimioterapia cancelada no Antônio Pedro

➢ Parque Municipal do Morcego é vandalizado em Niterói

Ao todo, serão 80 postos fixos espalhados pela cidade à espera de cães e gatos, machos e fêmeas, a partir dos três meses de idade. A vacina é segura e não tem contraindicação. A secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, destaca que a vacinação é muito importante e que todos os animais devem ser vacinados.

“Não deixem de levar seus cães e gatos, a partir dos três meses de idade, para receber a imunização. A vacina é segura e não tem contraindicações”, destacou a secretária.

O chefe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), o veterinário Fábio Villas Boas, fala da importância da vacinação.

“No dia que a vacinação estiver acontecendo na sua região, é muito importante levar o seu animalzinho em um dos postos próximos a você. Os cães e gatos, machos e fêmeas, deverão ser vacinados”, afirmou o veterinário.

Os cães devem ser conduzidos por coleiras e, em casos de animais grandes, com focinheiras. Os gatos devem ser levados em caixas de transporte, uma vez que esses animais se estressam facilmente e podem fugir. A pessoa que for conduzir um animal para vacinar deve saber fazer a contenção e ter autoridade sobre ele. A contenção é de responsabilidade do condutor, cabendo ao vacinador apenas a aplicação da dose.

Raiva animal – A raiva é uma doença gravíssima que apresenta quase 100% de letalidade. No meio urbano, ela pode ser transmitida principalmente por cães ou gatos. Até os anos 1980 ainda havia casos de raiva humana na cidade, transmitida por cães. A partir daí, quando foram instituídas as campanhas anuais de vacinação animal, ninguém mais morreu por essa doença no município.