Thiaguinho é a atração do 'Rádio Mania Ao Vivo' desta quarta

Thiaguinho se apresenta no estúdio mais moderno do Brasil nesta quarta - Foto: Reprodução/Rádio Mania

O cantor Thiaguinho é a atração do quadro 'Rádio Mania Ao Vivo' desta quarta-feira (13). A Rádio Mania recebe o pagodeiro no seu estúdio, a partir das 16h, para uma apresentação ao vivo na presença de fãs e convidados.

Essa não é a primeira vez que Thiago André é recebido na Mania. A última vez em que esteve no estúdio mais moderno do Brasil foi em agosto do ano passado, quando cantou seus maiores sucessos no programa que durou mais de uma hora e meia, mas o artista já esteve outras vezes na rádio.

O Rádio Mania Ao Vivo acontece há mais de 10 anos e leva artistas de renome para se apresentarem ao vivo em seus estúdios, com transmissões em toda a Rede Mania de rádio, no site, no canal do YouTube e no aplicativo oficial da emissora.