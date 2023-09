Paciente tem sessão de quimioterapia cancelada no Antônio Pedro

Um paciente com câncer de medula óssea em tratamento teve a sua sessão de quimioterapia cancelada pelo Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap), nesta quarta-feira (13). Ele, inclusive, não seria o único a sofrer com a suspensão do tratamento.

Segundo o aposentado Augusto Claudio Chafim José, de 62 anos, essa é a primeira vez que isso acontece desde que ele começou a tratar seu câncer, em agosto do ano passado. Ele descobriu a doença dois meses antes, em junho.

Leia também:

➢ Maquiador atropelado em São Gonçalo já estaria abrindo os olhos

➢ Letreiro decorativo chama atenção na RJ-104, altura de Tribobó

"Eu cheguei e fui no setor de recepção, onde me informaram que hoje não ia ter o tratamento e que eu me dirigisse até o setor de quimioterapia porque as enfermeiras iriam me explicar. Chegando no setor de quimioterapia, a enfermeira falou que tentou me ligar e não conseguiu, e que hoje não ia ter tratamento porque não havia remédio", relata Augusto Claudio.

O morador de São Gonçalo afirma que nunca faltou a nenhuma sessão, que é realizada toda quarta-feira no hospital localizado no Centro de Niterói. O tratamento é complementado em casa, com a quimioterapia oral de segunda a sexta-feira.

De acordo com o paciente, a terapia foi remarcada para a próxima quarta-feira (20). Agora, a principal preocupação de Augusto Claudio é o possível prejuízo para seu tratamento caso sua próxima sessão seja novamente adiada. O controle da sua doença é um fator essencial para suas chances de fazer um transplante continuem altas.

"Eu não posso ficar um mês sem esse tratamento. Acho um absurdo você fazer um tratamento para uma doença tão grave, que mata tanta gente no mundo, acontecer uma coisa dessa", afirma o aposentado.

O SÃO GONÇALO procurou o Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap-UFF). Através de uma nota, a unidade de saúde informou que as sessões de quimioterapia foram transferidas para a próxima semana devido a um problema relacionado à climatização da sala onde são manipulados os medicamentos para o procedimento, que necessitam de temperaturas específicas para manuseio.

"Esclarecemos que não há falta de medicamentos, mas a suspensão foi necessária para garantir a segurança dos pacientes e dos profissionais que têm contato com a medicação. Informamos, também, que os pacientes com sessões marcadas para esta semana estão sendo avisados por telefone", comunicou.

Segundo o hospital, a previsão de conclusão do reparo é para esta sexta-feira (15), portanto a partir da próxima segunda-feira o atendimento será inteiramente normalizado. "O Huap está realizando todos os esforços possíveis para não prejudicar o tratamento dos pacientes", concluiu.