Maquiador atropelado em São Gonçalo já estaria abrindo os olhos

O maquiador dos famosos, Rico Tavares, atropelado em São Gonçalo no mês passado, já estaria abrindo os olhos e respondendo a alguns estímulos dos profissionais de saúde. A informação foi compartilha pela atriz Dani Suzuki, amiga dele.

Ricardo Luiz Milane Tavares continua internado em estado grave no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo. O maquiador continua dependendo de hemodiálise, mas Suzuki afirma ter esperanças de que o amigo vá se recuperar.

Segundo a atriz, quando ela estava voltando do hospital, após visitar Rico, ela recebeu uma mensagem do médico falando que o maquiador havia aberto o olho. Com isso, Suzuki e um amigo resolveram voltar correndo pro Alberto Torres para rever 'Ricardinho'.

"Grande novidade do dia. O dentista confirmou que ele abriu a boca, respondeu a comandos de abrir a boca, colocar a língua para fora, para dentro, fechar a boca. Ele respondeu a comandos, e isso, para mim, é a melhor notícia que tive desde que tudo isso começou, porque isso é uma pista de que alguma coisinha está funcionando, que as orações estão dando certo”, afirmou Dani Suzuki.

Rico Tavares está internado no Heat desde a noite do dia 22 de agosto, quando deu entrada levado pelo Corpo de Bombeiros para a unidade de saúde após ser atropelado no bairro Vista Alegre, também em São Gonçalo. O maquiador dos artistas foi diagnosticado com uma lesão na coluna cervical e na cabeça.