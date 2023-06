Obras do MUVI começam em São Gonçalo

As intervenções serão executadas pelo consórcio contratado para a construção do corredor viário - Foto: Filipe Aguiar/ Arquivo OSG

Uma das obras de mobilidade urbana mais esperadas pela população de São Gonçalo, o Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI), terá início a partir desta segunda-feira (12), com o primeiro trecho de obras iniciando no bairro Patronato. As intervenções serão executadas pelo consórcio contratado para a construção do corredor viário.

No período de obras, que acontecerá durante os dias úteis, das 7h às 17h, fica interditada a Rua Jaime Figueiredo, no trecho entre as ruas Maria Rita e Paul Leroux. O tráfego de veículos, bem como o estacionamento em toda a extensão do trecho interditado, estão proibidos neste horário. O bloqueio terá apoio da Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo e da Guarda Municipal. Após o horário da interdição, o trecho será liberado para acesso dos moradores da região.

Veículos que estiverem estacionados irregularmente e forem flagrados por equipes da Secretaria de Transportes estão sujeitos à remoção para o pátio.

Na última segunda-feira (5), a Secretaria de Transportes e o consórcio contratado para a construção do MUVI realizaram um ensaio para obras no mesmo trecho da Rua Jaime Figueiredo, para sondar o terreno antes do início efetivo da construção.

MUVI

O MUVI terá um investimento de R$262.184.615,51 a partir de uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, responsável pela aprovação do projeto e captação dos recursos junto ao Estado, que irá executar as obras.

O projeto prevê a criação de novo corredor viário, com pistas de BRS e ciclovia, ligando o bairro de Neves a Guaxindiba, cortando um trecho de 13,58 quilômetros do município, que também receberá uma série de intervenções urbanísticas.

Muito além de um corredor viário, o MUVI foi concebido para priorizar e modernizar o transporte público coletivo e estimular o uso de bicicletas, com a construção da ciclovia ao longo do corredor expresso. O sistema BRS (Bus Rapid Service) será implantado ao longo da antiga linha férrea que corta a cidade, ligando Neves a Guaxindiba, passando por importantes bairros, como o Centro e Alcântara.

Além da racionalização do transporte público de passageiros, com mais conforto, segurança e rapidez, o corredor leste-oeste receberá intervenções urbanísticas ao longo de todo o trajeto. Serão criadas praças, áreas de convivência e adequação dos espaços públicos e calçadas, que garantirão a valorização do solo urbano e deixarão a cidade mais bonita e organizada para atrair futuros investidores. Áreas que estão degradadas serão totalmente revitalizadas e um novo terminal rodoviário será erguido em Alcântara.