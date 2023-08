Nego Damoé: cantor de samba mantém viva tradição familiar

O cantor Nego Damoé foi o convidado da Rádio Mania , desta terça-feira (29), e em entrevista a O SÃO GONÇALO, contou sobre carreira, curiosidades e novos projetos, como o lançamento de 'Fogo no Parquinho', gravado em dezembro do ano passado e que será lançado na próxima sexta-feira (1), às 18h no canal da Rádio Mania.

O 'Fogo no Parquinho' é uma roda de samba comandada pelo artista. Além de dar nome ao projeto, o título também faz alusão a uma música de Nego, que já esteve presente nos estúdios da Mania, onde participou de uma roda de samba em que cantou músicas autorais e de outros grandes artistas.

Rafael, mais conhecido como Nego Damoé, é nascido em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio e começou no cenário musical através do grupo da avó e do tio.

Leia também

➣Jornalista Gabriela Nasser recebe título de Cidadã Benemérita pela Câmara de Niterói

➣Firjan SENAI abre mais de 2,5 mil vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional em Niterói e SG

"Eu sempre ficava olhando eles tocando nos ensaios de casa e as vezes eles me chamavam pra tocar uns instrumentos. Quando eu estava com nove anos de idade, eles precisaram de alguém pra tocar e me deram a oportunidade. Foi quando ganhei meu primeiro cachê, quarenta reais e comprei tudo em bala e doce. Foi assim que eu comecei", contou o artista em tom descontraído.



Como músico, Nego já passou por diversos grupos ao longo de sua carreira, como Zoa Samba; Pagode da tia Doca; Sou mais Samba e fundou o grupo Caju pra Baixo, que ficou por um tempo, mas logo recebeu um convite irrecusável.

"Com uns dois anos de grupo, recebi o convite do Ferrugem, pra tocar na banda dele e fui. Só que eu sempre cantei, então no show do Ferrugem também tinham alguns momentos em que eu cantava, como um funk, uma música da Bahia, e isso foi me dando forças de sair e ter o meu próprio projeto", contou.

"Na pandemia estava meio estacionado em casa e foi onde eu tomei coragem de fazer uma roda de samba, assim que os pagodes começaram a ser liberados e aí explodiu. O meu maestro me chamou pra gravar esse projeto, foi quando escrevi a música "Fogo no parquinho", que deu início à nossa roda de samba", concluiu Nego Damoé.

O artista também conta sobre suas inspirações na música, que "vem de casa, é onde tenho minha maior inspiração, que é o meu tio, que faleceu, mas me ensinou tudo. Fora de casa, tenho Xande de Pilares e Anderson Leonardo, que são dois caras que me ensinaram muito, aprendi olhando eles".

O nome artístico de Rafael, "Nego Damoé" não passa despercebido e gera curiosidade sobre a criação e motivação para essa escolha.

"Na rua onde eu morava tinham dois Rafael, e a galera falava 'chama o Rafael? Qual? O negro ou o branco?' e acabou que ficou Rafael Nego e logo depois ficou só Nego. Teve um dia que fomos em uma balada que tinha em Madureira, eu, meus amigos e umas namoradas nossas da época, e depois de curtir a noite, acabei gastando, inclusive, o dinheiro da passagem e para ir embora tava faltando R$ 0,50. Eu morrendo de vergonha de falar na frente das meninas, tentei falar 'moeda' ao contrário, que era uma coisa que a gente fazia quando não queria que as pessoas soubessem o que estávamos falando. Falei 'ta faltando uma damoed' e todo mundo começou a rir e me zoar. Foi assim que o apelido 'pegou', até hoje",

Nego se considera um artista ativo nas redes sociais, principalmente agora que está com uma equipe de profissionais de marketing o auxiliando. "Faço questão de repostar as marcações e bater um papo com eles, além de agradecer a presença no show".

Em relação ao novo Projeto, "Fogo no Parquinho" e sobre as perspectivas e metas para o futuro, o cantor se mostrou empolgado e grato por vivenciar esse momento de sucesso em sua carreira.

"Esse é um projeto que eu levo na minha vida como Thiaguinho leva o 'Tardezinha' e o Vou pro Sereno o 'Nada pra fazer'. Tenho vontade de levar essa roda de samba pro Brasil inteiro e graças a essa parceria com a Rádio Mania, vamos conseguir mostrar o nosso projeto pra todo o país. Geralmente fazemos no subúrbio carioca, de onde sou cria, mas pretendemos levar Brasil a fora", contou.

"Esse momento tem me gerado muitas sensações estranhas, mas muito boas. Nervosismo, ansiedade, felicidade. Esse projeto tem pra gente um valor sentimental incrível, em que conseguimos mostrar quem a gente é de verdade. A gente tá muito feliz e aguardando ansiosamente o lançamento na próxima sexta-feira", concluiu Nego Damoé.