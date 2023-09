Porto da Pedra faz ensaio geral nesta quinta-feira (14)

Unidos do Porto da Pedra realiza o seu ensaio geral rumo ao Carnaval 2024 nesta quinta-feira, 14, a partir das 20h, em sua quadra, que fica na Travessa João Silva, 84.



Em mais uma noite, comunidade, segmentos e diretoria do Tigre de São Gonçalo estarão reunidos para treinar o canto, o ritmo e a evolução que embalarão o desfile da escola, na Marquês de Sapucaí. E para fechar a noite, o Grupo Vem Pro Meu Ritmo irá tocar o melhor do Pagode. A entrada é gratuita.



Alas da comunidade: Inscrições abertas



Os interessados em desfilar na Porto da Pedra, no próximo carnaval, poderão fazer as inscrições em nos ensaios de quadra. Basta procurar um dos diretores de ala ou representante da harmonia para maiores informações.

Caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato com nossa secretaria através do número: (21) 98531-5102.



Com o enredo: "O Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular", desenvolvido pelo carnavalesco Mauro Quintaes e o enredista Diego Araújo, a vermelha e branca será a primeira agremiação a desfilar no domingo de carnaval, dia 11 de fevereiro, em busca do título do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro.