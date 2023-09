Guarda Municipal resgata jiboia em São José do Imbassaí

A cobra foi capturada, sem ferimento, e devolvida ao seu habitat natural, em uma área de mata no próprio bairro - Foto: Divulgação

A cobra foi capturada, sem ferimento, e devolvida ao seu habitat natural, em uma área de mata no próprio bairro - Foto: Divulgação

Guardas municipais do Grupamento Especial de Defesa Ambiental de Maricá (Gedam) resgataram, nesta terça-feira (12/09), uma jiboia de aproximadamente um metro de comprimento. O animal estava em uma casa na Rua 08, em São José do Imbassaí.



Os agentes foram acionados por moradores, por meio do Centro de Operações de Segurança (Ciosp), que ao chegarem no local, encontraram a serpente. O animal estava no muro da residência.

Leia mais:

Gramado do Maracanã gera multa de R$ 74 mil ao Fluminense

Antony, atleta do Manchester United, é acusado por mais duas mulheres de agressão

A cobra foi capturada, sem ferimento, e devolvida ao seu habitat natural, em uma área de mata no próprio bairro.



Orientação para a população



A Guarda Municipal orienta a população a acionar a patrulha ambiental por meio dos telefones 153 ou (21) 98609-1516 (Disque-Seop), que funcionam 24 horas, em caso de flagrante de animais silvestres em área urbana da cidade ou em qualquer situação de risco fora do seu habitat.



A recomendação é que a pessoa não tente resgatar, mexer ou afugentar esses animais, para que o resgate seja feito de maneira segura para os bichos, agentes e moradores.