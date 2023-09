Antony, atleta do Manchester United, é acusado por mais duas mulheres de agressão

Antony, atacante do clube inglês, já havia sido acusado de agressão por sua ex-namorada, a DJ Gabriela Cavallin. O atleta está sendo acusado, novamente, por agressão por outras duas mulheres. Os ataques teriam acontecido em Maio de 2022, em São Paulo, e em Outubro do mesmo ano, em Manchester, na Inglaterra.

O jogador foi cortado do plantel da Seleção Brasileira para a disputa das eliminatórias da Copa em 2026, que joga nesta sexta-feira (8) contra a Bolívia, após terem sido reveladas fotos das lesões de Gabriela e mensagens de ameaça a mulher.

A bancária Ingrid Lana, de 33 anos, declarou que foi agredida pelo atleta em Outubro do ano passado ao se recusar a ter relação com ele, em entrevista feita à Record TV.

Em entrevista, a mulher conta que havia viajado para Inglaterra a convite de Antony para tratar de negócios.



"Ele tentou ter relação comigo e eu não quis. Ele me empurrou contra a parede, e eu bati a cabeça – disse ela.

Em Maio de 2022, outro caso teria acontecido em São Paulo.

Rayssa Freitas, estudante de direito, registrou boletim de Ocorrências após um desentendimento com o atleta depois de uma festa na Zona Oeste de São Paulo.

A estudante contou que estava no carro do jogador com Malu Ohana, ex-esposa do atacante Dudu, do Palmeiras. Rayssa haveria tido um atrito com Malu. Ela ainda disse, que foi agredida pela mulher e por Antony. A menina conseguiu fugir quando parou em um Semáforo na Zona Oeste e procurou ajuda de policiais.

A Secretaria de Segurança Pública informou que esse segundo caso foi relatado pela polícia civil e entregue ao Ministério Público e à Justiça em julho de 2022, sem informar se houve indiciamentos.